السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ندوة توعية بأحكام قوانين العمل والطفل وذوي الإعاقة بالمنطقة الصناعية ببورسعيد

ندوة توعية
ندوة توعية

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة بورسعيد نظمت ندوة للتوعية بالتعاون مع الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة والإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة، حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون الطفل، وذلك لتعزيز علاقات العمل وحفظ التوازن بين شركاء التنمية، بحضور عمال ومسئولين من شركة كابسي للدهانات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك تنفيذا  لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية لطرفي العملية الإنتاجية وإعلاء قيمة العمل، والتواجد باستمرار بين العاملين في مختلف المنشآت بالمحافظات من خلال الأجهزة التابعة للمديريات، لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، وإيجاد مناخ عمل آمن.

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مديرية العمل بمحافظة بورسعيد

وأوضح عبدالونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد، في تقريره للوزارة، أن الندوة حاضر خلالها السيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة، تناول خلالها الحقوق والواجبات التى نص عليها القانون لشركاء العملية الإنتاجية وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة ترضى جميع الأطراف وتحقق النمو الاقتصادي المطلوب، مع شرح وافي للقرار رقم 215 لسنة 2021 بشأن تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال، والظروف والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها، كما استمع لكافة الاستفسارات المقدمة من العمال وقدم الردود الوافية عليها وسط تفاعل كبير من جميع الحضور، كما حضر في الندوة الدكتور نزار رأفت  باحث بالإدارة العامة لتفتيش العمل، ولمياء محمود مديرة إدارة الرعاية، وأمل يوسف مدير مكتب تفتيش بورسعيد، وأحمد أبو المعاطي مدير مكتب علاقات العمل بورسعيد، ومفتشي العمل والعلاقات.

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وعلى جانب آخر، كان قد أكد حسن شحاتة وزير العمل، أن القطاع الخاص شريك في التنمية، وبناء وإنشاء البنية التحتية القوية لمصر، ومشروعاتها القومية العملاقة، وأن توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على وجود قطاع خاص قوى ووطني يُشارك في بناء الجمهورية الجديدة.

وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ندوة قانون العمل ذوي الإعاقة

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