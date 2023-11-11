السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: إطلاق "منصة التشغيل" لمنظومة شهادات القيد في 7 مكاتب بسوهاج

إطلاق منصة التشغيل
إطلاق منصة التشغيل

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق مديرية العمل بمحافظة سوهاج، منصة التشغيل والبدء في استخراج شهادة القيد المميكنة في 7 مكاتب تشغيل بسوهاج، بعد استكمال عملية الربط الإلكتروني مع الوزارة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتشغيل ومعلومات سوق العمل، والإدارة المركزية للمعلومات والتحول الرقمي، وكذلك اطلاق المنصة الاسبوع القادم في 5 مكاتب متبقية، والإنتهاء من تدريب كوادر المنصة الوطنية للتشغيل علي منظومة الربط،وتوفير أجهزة الحاسب الآلي الملائمة للمنظومة واستكمال عملية الربط بين الوزارة والمكاتب تمهيدًا  لدخول خدمة شهادة القيد علي منظومة مصر الرقمية بالتعاون بين وزارة العمل ووزارة الإتصالات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة استكمال عملية الربط الإلكتروني بين كافة المكاتب والمديريات والوزارة للانتهاء من المنصة الوطنية للتشغيل ودخول خدمات الوزارة علي منصة مصر الرقمية تيسيرًا علي المواطنين متلقي الخدمات التي تقدمها الوزارة مجانًا.

مديرية العمل بسوهاج

وأوضح الدكتور هشام ابوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج، في تقريرٍ للوزارة، أنه جرى البدء في اطلاق منظومة شهادة القيد علي منصة التشغيل الوطنية في 7 مكاتب للتشغيل وهي سوهاج واخميم وجرجا والمراغة والبلينا وطهطا وطما، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة حيث تم استخراج شهادات القيد اليوم للمواطنين في هذه المكاتب من خلال منصة التشغيل، وسيتم مواصلة اطلاق المنصة الاسبوع القادم في 5 مكاتب متبقية وهي المنشأة ودار السلام وساقلته والكوثر وجهينة  ، كما تابعت عملية إطلاق المنظومة عبير فؤاد مدير عام التشغيل ومعلومات سوق العمل والمختصين في الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة، وحضر عملية إطلاق المنظومة من المديرية عفاف ابوالمجد مدير مركز المعلومات، وإيمان السيد مدير إدارة بحوث العمالة والمختصين في المكاتب التي بدأت الخدمة.

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وأفاد مدير المديرية أنه قام باستخراج شهادة قيد تحت إشرافه لأحد المواطنين،  للتأكد من إتمام عملية الربط وسهولة الاجراءات والخطوات اللازمة لاستخراج شهادة القيد وعدم وجود معوقات سواء في المنظومة أو في البيانات المطلوبة لاستخراج شهادة القيد والتي تبدأ بالرقم القومي ثم العنوان والمؤهل والموقف من التجنيد والرقم التأميني والجهة المطلوب لها شهادة القيد وباقي البيانات المطلوبة وأضاف أن العملية تمت بسهولة ويسر ودون أية معوقات.

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وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة سوهاج منصة التشغيل شهادة القيد المميكنة سوق العمل وزير العمل حسن شحاتة

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