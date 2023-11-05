وزارة العمل: توعية العمال بمنشآت الوادي الجديد بالمشاركة الإنتخابية

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد ندوتين تثقيفيتين في مجال المشاركة في العملية الانتخابية والتوعية بالاستحقاقات الدستورية تحت عنوان"المشاركة الانتخابية واجب وحق"، وذلك بالتنسيق والتعاون مع رئيس قرية العوينة والقلمون إستفاد منها 32 من العاملين بجمعية تنمية المجتمع المحلي، و28 من العاملين بمكتب عمل القلمون وبعض من العاملين بمنشأت القطاع الخاص وبعض الأهالي بالقرية وذلك بمقر الجمعية بقرية العوينة بالراشدة ومقر مكتب العمل بمركز الداخلة، وذلك في إطار سعى المديرية وحرصها على توعية كافة العاملين فى مختلف القطاعات بأهمية المشاركة الإنتخابية كواجب وطني.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتوعية العاملين فى مختلف المنشأت وتثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم التى كفلها لهم القانون والدستور، واهمية مشاركتهم فى العملية الانتخابية القادمة وحثهم على المشاركة واسرهم فى الإدلاء بأصواتهم من أجل المضى قدمًا نحو طريق المستقبل فى ظل الجمهورية الجديدة.

مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد فى تقريره للوزارة، أنه بالتنسيق والتعاون مع جمعية تنمية المجتمع المحلى ومكاتب العمل التابعة للمديرية، نظمت المديرية سلسلة من ندوات التوعية والتثقيف بدأتها لتوعية المواطنين بحقوقهم فى العملية الإنتخابية والمشاركة بفعالية خلالها وأثر ذلك على الإنتاجية والعمل والإستقرار، وتحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، ومؤكدًا إستمرار المديرية وأجهزتها فى القيام بأدوارهم تجاه العاملين فى مختلف القطاعات من حيث تنيظم لقاءات توعوية وندوات تثقيفية هدفها التعريف بحقوقهم وواجباتهم التى كفلتها لهم القوانين والتشريعات.

أعلنت وزارة العمل، عن بدء مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية في فتح باب التسجيل للحصول على الدورات التدريبية المجانية للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها الراغبين فى التدريب على مهن لحام الأكسجين والارجون، والكهرباء ـ وتصنيع الستائر والمفروشات، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب وتطوير مهاراتهم في كافة المجالات التى تؤهلهم لدخول سوق العمل، والاهتمام بملف التدريب على المهن المستحدثة التى تتناسب مع متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل وتوفير برامج تدريبية وفق أحدث الأساليب العالمية والتنسيق مع الشركات المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى عمليات التدريب لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على تلك المجالات.