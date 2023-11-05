الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ختام برامج تدريبية مجانية للشباب.. وفرص عمل بالقطاع الخاص بالإسماعيلية

وزارة العمل
وزارة العمل

قالت وزارة العمل في بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، اختتمت الدورات التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والخياطة، والتبريد والتكييف بمركز التدريب المهني التابعة للمديرية، وكذلك إجراء الاختبارات النهائية للدورات، وتعيين الخريجين من الدورات فى مصانع وشركات القطاع الخاص، وذلك فى إطار سعى المديرية  لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز حصولها على فرص عمل لائقة للدخول الى سوق العمل الحر، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروع صغير خاص.

txt

وزارة العمل: فرص عمل جديدة لشباب القاهرة للعمل في قطاع "التمويل متناهي الصغر"

 

مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية

وأوضح حسن رداد، مدير مديرية العمل بمحافظة الاسماعيلية، أن هذه البرامج التدريبية المجانية استفاد منها 50 شابًا، بعد انتهاء مدة التدريب بواقع 150 ساعة تدريبية، ومنوهًا إلى تعيين الخريجين من دورة التفصيل والخياطة بمصنع جيد تيكستايل بموجب بروتوكول التعاون بين المديرية والطرفين، كما جرى تعيين الخريجين من دورة التبريد والتكييف بمصنع السويدي للكابلات، مشيرًا إلى ان المتدربين قدموا الشكر والتقدير للوزارة والمديرية على توفير هذه التدريبات المجانية والتى أسهمت فى تعلم مهارات الخياطة والتفصيل والتبريد والتكييف.

ماذا قدمت وزارة العمل للعمالة المصرية بالخارج خلال 10 سنوات؟

كما أشاد مدير مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، بمستوى المتدربين ومهاراتهم في الخياطة والتفصيل والتبريد والتكييف واتقانهم للمهنة والذى ظهر جليًا فى جودة المنتجات التى قامو بصنعها والموديلات المختلفة من الملابس، ومؤكدًا استمرار المديرية في تقديم مزيد من التدريبات المجانية للشباب من أبناء المحافظة والمقيمين فيها على المهن التي تحتاجها سوق العمل.

شهد فعاليات اختبارات التدريب المهني مع مدير المديرية كل من: دعاء السيد مديرة مركز التدريب المهني، وسامية عبدالسلام مديرة إدارة عمل الاحياء.

وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية الدورات التدريبية المجانية مهنة التفصيل والخياطة التبريد والتكييف مركز التدريب المهني

مواد متعلقة

وزارة العمل: ختام فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية بكفرالشيخ

الأكثر قراءة

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

"الهلال الأحمر" تنفى إرسال بسكويت منتهى الصلاحية لقطاع غزة

"ارحل يا خائن".. صدامات بين متظاهرين وشرطة إسرائيل أمام مقر إقامة نتنياهو (فيديو)

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

المالية: الخزانة تدعم مرتبات العاملين على الصناديق الخاصة بـ1.3 مليار جنيه

يائير لابيد: تصريح إلياهو عن ضرب غزة بالنووى "صادم ومجنون"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى مواجهة قتلة عصافير الجنة

خالد حريب

القاهرة تضمد جراح غزة وتسعى لحل الدولتين

عبد الرحيم طايع

إسرائيل التى باعت رهائنها لتشترى أهدافها!

محمد عبدالعزيز

أيها العالم الأصم.. ألا تسمع؟!

لواء. محسن الفحام

غزة فى قلب مصر

حسين دعسة

5 لقاءات.. تؤسس لحراك عربى مشترك.. وتعنت أمريكى إسرائيلى

محمد رفعت

رسالة للغرب!

ماجد حبته

الوزراء العرب.. وبلينكن

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

العد التنازلى لحكومة نتنياهو.. سيناريوهات "عزل بنيامين" بسبب حرب غزة

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان