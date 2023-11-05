وزارة العمل: ختام برامج تدريبية مجانية للشباب.. وفرص عمل بالقطاع الخاص بالإسماعيلية

قالت وزارة العمل في بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، اختتمت الدورات التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والخياطة، والتبريد والتكييف بمركز التدريب المهني التابعة للمديرية، وكذلك إجراء الاختبارات النهائية للدورات، وتعيين الخريجين من الدورات فى مصانع وشركات القطاع الخاص، وذلك فى إطار سعى المديرية لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز حصولها على فرص عمل لائقة للدخول الى سوق العمل الحر، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروع صغير خاص.

مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية

وأوضح حسن رداد، مدير مديرية العمل بمحافظة الاسماعيلية، أن هذه البرامج التدريبية المجانية استفاد منها 50 شابًا، بعد انتهاء مدة التدريب بواقع 150 ساعة تدريبية، ومنوهًا إلى تعيين الخريجين من دورة التفصيل والخياطة بمصنع جيد تيكستايل بموجب بروتوكول التعاون بين المديرية والطرفين، كما جرى تعيين الخريجين من دورة التبريد والتكييف بمصنع السويدي للكابلات، مشيرًا إلى ان المتدربين قدموا الشكر والتقدير للوزارة والمديرية على توفير هذه التدريبات المجانية والتى أسهمت فى تعلم مهارات الخياطة والتفصيل والتبريد والتكييف.

كما أشاد مدير مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، بمستوى المتدربين ومهاراتهم في الخياطة والتفصيل والتبريد والتكييف واتقانهم للمهنة والذى ظهر جليًا فى جودة المنتجات التى قامو بصنعها والموديلات المختلفة من الملابس، ومؤكدًا استمرار المديرية في تقديم مزيد من التدريبات المجانية للشباب من أبناء المحافظة والمقيمين فيها على المهن التي تحتاجها سوق العمل.

شهد فعاليات اختبارات التدريب المهني مع مدير المديرية كل من: دعاء السيد مديرة مركز التدريب المهني، وسامية عبدالسلام مديرة إدارة عمل الاحياء.