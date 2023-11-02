الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ختام فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية بكفرالشيخ

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل، عن ختام مديرية العمل بمحافظة كفرالشيخ فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية، بمقر شركة دسوق للبترول "دسوكو" بحضور ممثلي شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وجامعة كفر الشيخ والمؤسسات الصحية والتعليمية وشركات البترول العاملة بالمحافظة، وممثلي الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، والعاملين بالمديرية، وذلك في إطار حرص المديرية من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية بالتواجد المستمر في مواقع العمل والإنتاج لتقديم التوعية والتوجيه اللازمين لمسؤولي السلامة والصحة المهنية بالمنشآت لضمان بيئة عمل آمنة من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى مختلف المنشآت العاملة فى المحافظات وذلك للحماية والوقاية من مخطار بيئات العمل المختلفة والحفاظ على صحة العاملين والمترددين والمنشآت فى آن واحد لتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومي.

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وزارة العمل تعلن عن 5931 فرصة

مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ

وأوضح حازم على حسن مدير مديرية العمل بكفر الشيخ، أن الفعاليات الختامية لأسبوع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تضمنت تكريم الشركات والمنشآت المشاركة في أسبوع السلامة والصحة المهنية، وعدد من المتميزين في مجال السلامة والصحة المهنية في المنشآت ومنظمي الفعاليات، كما حصلت شركة دسوق للبترول على جائزة المركز الأول ضمن تقييم المنشآت في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وخلال كلمته قدم مدير المديرية الشكر والتقدير لجميع المنشآت المشاركة وجميع مسئولي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لاهتمامهم بتحسين الأدوار المنوطة بهم وفق معايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على العمال الذين هم سواعد تحقيق تنمية الدولة المصرية وتقدمها، مؤكدًا استمرار الوزارة والمديرية فى القيام بمهامها نحو توعية كافة العاملين بمختلف القطاعات باهمية توفير كل اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وفق المعايير الدولية حفاظًا على مقدرات الدولة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة.

"وزارة العمل" تدعو الشباب إلى التقديم على 5931 فرصة عمل في 39 شركة خاصة داخل 11 محافظة

وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ السلامة والصحة المهنية شركة دسوق للبترول شركات الكهرباء

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