الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل تعلن عن 5931 وظيفة برواتب

وظائف
وظائف

أعلنت وزارة العمل، عن وجود 5931 وظيفة خالية فى 39 شركة بالقطاع الخاص على مستوى 11 محافظة، منها لذوى الاحتياجات، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريًا فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، مع بدء التقديم من اليوم حتى نهاية نوفمبر المُقبل.

وتتوفر الوظائف فى 11 محافظة، "القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، والقليوبية، والغربية، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، ودمياط، والوادى الجديد، والفيوم".

وتضم تخصصات:

1-  مهندسين كهرباء وميكانيكا.

2-   محاسبين.

3-   صيدليين.

4-   مساعد صيدلى.

5-   محضر طلبيات.

6-   مدير فرع.

7-   رئيس فريق.

8-   أخصائي موارد بشرية.

9-   مراقب جودة.

10-   عمال إنتاج.

11- أفراد أمن.

12- عمال مخازن.

13-  أخصائيين مشتريات.

14-  مندوبين مبيعات.

15-  محصلين.

16- وسطاء تأمين.

17- مندوبين توزيع.

18- كافة أعمال الفندقة.

19- عمال خياطة بكافة الأقسام.

20-  فنيين جميع التخصصات.

21-   عمال نظافة.

22-   تخصصات أخرى.

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