الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: فرص عمل جديدة لشباب القاهرة للعمل فى قطاع "التمويل متناهى الصغر"

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت وزارة العمل عن فرص عمل لشباب القاهرة من الجنسين، للعمل بشركة أمان للتمويل متناهي الصغر "إحدى شركات راية القابضة"، على وظائف: رئيس مجموعة، وإخصائى تمويل، وإخصائى وسائل نقل خفيف، من حملة المؤهلات العليا خبرة وبدون، برواتب مجزية ومميزات أخرى، وذلك في إطار جهود مديرية عمل القاهرة، لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب للحد من معدلات البطالة وزيادة نسب التشغيل في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل، تدريب مهني، تتماشي مع متطلبات سوق العمل.

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وأوضح أحمد عزاز، مدير مديرية العمل بالقاهرة في تقريرٍ للوزارة، أن الفرص المتاحة تتضمن وظائف: رئيس مجموعة لذوى الخبرة 5 سنوات في مجال التمويل، وإخصائى تمويل يختص بعمل زيارات للأنشطة ومعاينات خارجية، وكذلك إخصائى وسائل نقل خفيف، ومنوهًا إلى ان الفرص متاحة للشباب من الجنسين حتى سن 34 سنة، من المقيمين داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، وذات مهارة عالية في التواصل، كما يحصل الشباب على رواتب تبدأ من 3000 جنيه وبدل انتقال وعمولات، وتأمين على الحياة، وتأمين اجتماعي، وطبي من أول يوم عمل، ويومين إجازة أسبوعيًا، والحصول على شهادة تدريب دولية معتمدة في مجال التمويل متناهي الصغر، كما يمكن التقديم للحصول على تلك الفرص من خلال التسجيل على الرابط الإلكتروني التالي: bit.ly/3EyPeus، أو الاتصال تليفونيًا على الرقم 01204101732.

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وكان قد شهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحسن شحاتة، وزير العمل توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة "تأهيل لتنمية مهارات التميز"، الذراع المتخصصة فى التعليم الفني لمجموعة نهضة مصر، بهدف تدريب ٥٠٠ طالب سنويًا من طلاب التعليم الفني في السنة الدراسية الأخيرة من التعليم القائم على منظومة الجدارات بغرض إمدادهم بمختلف المهارات الفنية والتوظيفية، التي تمكنهم من تلبية احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.

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وزارة العمل فرص عمل وظائف حملة المؤهلات مديرية عمل القاهرة سوق العمل

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