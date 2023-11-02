الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حجازى: الحاصلون على المجاميع المرتفعة بالشهادة الإعدادية يلتحقون بالتعليم الفنى

د.رضا حجازي وزير
د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم

قال د.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن سياسة الحكومة الترابط والتكامل لتحقيق القيمة المطلوبة التى تحتاجها الدولة المصرية.

الصورة الذهنية للتعليم الفني تغيرت

أوضح وزير التعليم أن برنامج الحكومة المصرية يقوم على 3 محاور فى تطوير المنظومة التعليمية، منها الأمن القومى والانتماء والولاء والتشغيل للخريجين، قائلاً: "يوم ما يكون المنتج بيشغل خريجين يبقى تحقق التطوير، مؤكدا أن التعليم الفنى الصورة الذهنية تغيرت بدليل أن هناك قوائم انتظار فى الالتحاق بالتكنولوجيا التطبيقية"، متابعًا: طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية يتم حجزهم قبل انتهاء فترة الدراسة بالمرحلة الثانوية للعمل، ولهم مسار آخر فى التعليم الجامعية ويحققون التفوق المطلوب لأنهم يمتلكون المهارات المطلوبة.

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أشار وزير التعليم إلى أن الحاصلين على المجاميع المرتفعة بالشهادة الإعدادية يلتحقون بالتعليم الفنى، فالصورة انعكست، فكان الأول الإقبال الأكبر على الالتحاق بالثانوى العام، أما الآن يلتحقون بالمدارس الفنية.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وتأهيل لتنمية مهارات التميز، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى والدكتور حسن شحاتة وزير العمل.

خريج مدارس التعليم الفنى فنيين

وقال وزير التعليم: لازم نُعد الطلاب ليكونوا متميزين حتى يحصلوا على مكان فى سوق العمل الدولى والمحلى، قائلا: خريج مدارس التعليم الفنى هم فنيون وليسوا عمالا، ويتم توفير فرص لهم فى فنلندا ومصر ودول عربية وأوروبية، ولدينا فرصة ليكون الشباب قادرون على المنافسة العالمية والمحلية، مشيرا إلى أن هناك عددا من خريجى المدارس الفنية يصل عددهم لقرابة 500، يسافرون للعمل خارج مصر.

المنظومة التعليمية مدارس التكنولوجيا التطبيقية المرحلة الثانوية التعليم الفنى الشهادة الاعدادية الثانوي العام

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