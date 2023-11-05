وزارة العمل: توعية فتيات مطروح بتنظيم الأسرة بمركز التدريب المهني

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة مطروح، ندوة للتوعية حول الصحة الإنجابية للمرأة ووسائل تنظيم الأسرة، بمقر مركز التدريب المهني، بحضور عدد من المتدربات داخل المركز على المهن التى يجرى التدريب عليها خلال الفترة الحالية، ضمن برامج التدريب المهني التى توفرها المديرية بالمجان للشباب من الجنسين لتأهيلهم لدخول سوق العمل.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف بحقوق المرأة وضرورة تمكينها اقتصاديًا ورعايتها وحمايتها داخل المجتمع ومواقع الإنتاج المختلفة، وتسهيل مشاركتها فى عمليات التنمية، وكذلك التوعيه بحقوقها التى كفلتها لها القوانين والمبادرات الرئاسية التى أطلقت للاهتمام بصحتها كعنصر اساسى فى المجتمع.

مديرية العمل بمحافظة مطروح

وأوضح عاطف درويش مدير مديرية العمل بمطروح فى تقريرٍ للوزارة ان الندوه تناولت مجموعة من الموضوعات والتى ناقشت صحة المرأة وتنظيم الاسرة،وماهي وسائل تنظيم الأسرة واهميه الرضاعه الطبيعية للمرأة والطفل والتربية الايجابية للأبناء،وتوفير المشورة اللازمة للرجال لتنظيم الأسرة اسوه بالنساء، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، تحقيقًا لرؤيه مصر واستراتيجيتها 2030، كما شارك في فعاليات الندوة وليد جمعه مدير مركز التدريب المهنى،والدكتوره اسراء صلاح مدير تنظيم الأسرة، ودعاء محمد فتحى مشرفة نوادى المرأة.

وكانت قد أعلنت وزارة العمل، عن بدء مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية في فتح باب التسجيل للحصول على الدورات التدريبية المجانية للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها الراغبين فى التدريب على مهن لحام الأكسجين والارجون، والكهرباء ـ وتصنيع الستائر والمفروشات، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب وتطوير مهاراتهم في كافة المجالات التى تؤهلهم لدخول سوق العمل، والاهتمام بملف التدريب على المهن المستحدثة التى تتناسب مع متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل وتوفير برامج تدريبية وفق أحدث الأساليب العالمية والتنسيق مع الشركات المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى عمليات التدريب لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على تلك المجالات.