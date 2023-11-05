وزارة العمل: فتح باب التسجيل على دورات تدريبية مجانية على 4 مهن لشباب الأسكندرية

أعلنت وزارة العمل، عن بدء مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية في فتح باب التسجيل للحصول على الدورات التدريبية المجانية للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها الراغبين فى التدريب على مهن لحام الأكسجين والارجون، والكهرباء ـ وتصنيع الستائر والمفروشات، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب وتطوير مهاراتهم في كافة المجالات التى تؤهلهم لدخول سوق العمل، والاهتمام بملف التدريب على المهن المستحدثة التى تتناسب مع متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل وتوفير برامج تدريبية وفق أحدث الأساليب العالمية والتنسيق مع الشركات المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى عمليات التدريب لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على تلك المجالات.

مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، ان عملية التدريب، في مقر مركز تدريب الحضرة على مهنة الستائر والمفروشات ولمدة 20 يوم وعنوانه شارع الحضرة البحرية بجوار سجل مدني باب شرق، ومهن لحام اكسجين وكهرباء وارجون لمدة 36 يوم، وذلك بمقر مركز محرم بك وعنوانه 100شارع محسن محرم بك، ويشترط السن للمتقدمين من 18 إلى 45 سنة، كما يمكن التسجيل للحصول على تلك الدورات المجانية من خلال التسجيل على ارلابط الالتكرونى التالى: https://forms.gle/u7Uk17uouAVGngiu7، مؤكدًا على سعى المديرية لإعداد شباب ذوي خبرة في المجالات المختلفة وذلك من خلال تطوير مهاراتهم للتناسب مع سوق العمل على العديد من المهن والوظائف.

وكانت قد أعلنت وزارة العمل، عن ختام مديرية العمل بمحافظة كفرالشيخ فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية، بمقر شركة دسوق للبترول "دسوكو" بحضور ممثلي شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وجامعة كفر الشيخ والمؤسسات الصحية والتعليمية وشركات البترول العاملة بالمحافظة، وممثلي الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، والعاملين بالمديرية، وذلك في إطار حرص المديرية من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية بالتواجد المستمر في مواقع العمل والإنتاج لتقديم التوعية والتوجيه اللازمين لمسؤولي السلامة والصحة المهنية بالمنشآت لضمان بيئة عمل آمنة من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى مختلف المنشآت العاملة فى المحافظات وذلك للحماية والوقاية من مخطار بيئات العمل المختلفة والحفاظ على صحة العاملين والمترددين والمنشآت فى آن واحد لتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومي.