السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شهود عيان يروون كواليس العثور على رضيع في التبين

العثور على طفل حديث
العثور على طفل حديث الولادة

استمعت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم، لأقوال شهود العيان في واقعة العثور على طفل حديث الولادة رضيع ملقى بأحد الشوارع في منطقة التبين.

وقال أحد عمال النظافة أنه عثر عل الطفل في الشارع خلال ممارسة عمله وهو مرتدي كامل ملابسه ووجود بجوار حائط وعندما سمعت صراخه توجهت للصوت فعثرت عليه، وبفحصه تبين أنه حديث الولادة.

تلقى قسم شرطة التبين بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بالعثور على رضيع حديث الولادة، وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل في عمر أيام.

بينما تكثف مباحث قسم شرطة التبين من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيق.

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