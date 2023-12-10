توافد أهالي التبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

واصل أهالي حي التبين، التوافد على صناديق الاقتراع باللجان والمقار الانتخابية لاختيار رئيس الدولة لعام 2024.

واحتشد أهالي التبين للإدلاء بحقهم الدستوري في الانتخابات الرئاسية وسط فرحة من أهالي الحي الواقع جنوب محافظة القاهرة.

وقام الدكتور احمد ابراهيم القزاز رئيس حى التبين، بالمرور والمتابعة على اللجان الانتخابية بنطاق حى التبين للتأكد من انتظام العملية الانتخابية وعدم وجود أى مخلفات أو قمامة أو إشغالات او أى معوقات تعوق العملية الانتخابية أمام المقرات.

وجاءت الأعمال تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وتوجيهات المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بشأن المرور والتأكد من جاهزية جميع المقرات الانتخابية النهائية لاستقبال الناخبين ومتابعة لليوم الإول من إجراء الانتخابات الرئاسية.

وتنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدؤها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة، بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.