ضبط تشكيل عصابي يتزعمه 3 أشخاص لسرقة المساكن ليلا بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عصابة سرقة المساكن عن طريق تسلق النوافذ ليلا حيث تبين أن المتهمين 3 أشخاص كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة المساكن وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود عدة بلاغات من العديد من المواطنين بتعرض مساكنهم وشققهم للسرقة اثناء غيابهم وخروجهم منها

وتوصلت التحريات الى أن وراء السرقات تشكيل عصابى يضم 3 أشخاص وانهم يترددون على مدينة العبور وسرقة المساكن والشقق اثناء غياب اصحابهم عنها عن طريق تسلق النوافذ وفى أحد الأكمنة تمكنت اجهزة الامن من القبض عليى المتهمين اثناء خروجهم من أحد العقارات بدائرة قسم ثانى شرطة العبور وبحوزتهم 3 هواتف محمولة وساعة يد ومبلغ مالى وبمواجهتهم إعترفوا بأن المضبوطات من متحصلات السرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما شهدت مدينة الخصوص جريمة بشعة قام خلالها طالب بالتخلص من والده المسن بالضرب حتي الموت، تم اخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القليوبية، وجري نقل الجثة إلي المستشفي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص بلاغا بوجود جثة لـ"مسن".

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد حجاج رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، بالعثور علي جثة مسن وعلي جسده آثار ضرب وبجواره عكاز، وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه طالب بكلية الحقوق قام بالتخلص من والده بتعذيبه وضربه حتي الموت، بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد محمد يحيي والنقيب أحمد الخولي والنقيب يوسف توفيق معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرف الطبيب الشرعي.