الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط تشكيل عصابي يتزعمه 3 أشخاص لسرقة المساكن ليلا بالقليوبية

ضبط تشكيل عصابى يتزعمه
ضبط تشكيل عصابى يتزعمه 3 أشخاص لسرقة المساكن ليلا بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عصابة سرقة المساكن عن طريق تسلق النوافذ ليلا حيث تبين أن المتهمين 3 أشخاص كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة المساكن وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود عدة بلاغات من العديد من المواطنين بتعرض مساكنهم وشققهم للسرقة اثناء غيابهم وخروجهم منها

وتوصلت التحريات الى أن وراء السرقات تشكيل عصابى يضم 3 أشخاص وانهم يترددون على مدينة العبور وسرقة المساكن والشقق اثناء غياب اصحابهم عنها عن طريق تسلق النوافذ وفى أحد الأكمنة تمكنت اجهزة الامن من القبض عليى المتهمين اثناء خروجهم من أحد العقارات بدائرة قسم ثانى شرطة العبور وبحوزتهم 3 هواتف محمولة وساعة يد ومبلغ مالى وبمواجهتهم إعترفوا بأن المضبوطات من متحصلات السرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما شهدت مدينة الخصوص جريمة بشعة قام خلالها طالب بالتخلص من والده المسن بالضرب حتي الموت، تم اخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القليوبية، وجري نقل الجثة إلي المستشفي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص بلاغا بوجود جثة لـ"مسن".

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد حجاج رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، بالعثور علي جثة مسن وعلي جسده آثار ضرب وبجواره عكاز، وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه طالب بكلية الحقوق قام بالتخلص من والده بتعذيبه وضربه حتي الموت، بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد محمد يحيي والنقيب أحمد الخولي والنقيب يوسف توفيق معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرف الطبيب الشرعي.

مدينة العبور تشكيل عصابي سرقة المنازل امن القليوبية تسلق النوافذ

مواد متعلقة

مسيرة حاشدة بالأعلام فى القليوبية احتفالًا بفوز الرئيس السيسى بالانتخابات الرئاسية

المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة قتل شخص في مشاجرة بالقليوبية

إحالة سائق توك توك للمفتى وحبس 6 آخرين لاتهامهم بقتل شخص بالقليوبية

محافظ القليوبية يستقبل مدير صندوق مكتبات مصر العامة

جامعة بنها تهنئ الرئيس السيسى لانتخابه فترة جديدة رئيسًا لمصر

محافظ القليوبية: لدينا سكر يفى باحتياجات المواطنين.. وحملات يومية لضبط المخالفين

"القليوبية" تعتمد جداول امتحانات النقل والتعليم الأساسى

"تعليم القليوبية": امتحانات الشهادة الإعدادية بالنظام التقليدي هذا العام

الأكثر قراءة

عاجل.. الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى

عاجل.. شبورة ونشاط للرياح.. "الأرصاد" تحذر من انخفاض درجات الحرارة اليوم

الأهلى فى المونديال.. الفريق يستأنف تدريباته فى جدة بدون راحة

سيدة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة: "بيغير عليا من كابتن السباحة"

التفاصيل الكاملة لموعد صرف معاشات شهر يناير 2024

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 أسباب وراء هزيمة الاهلي.. وضياع فرصة العمر بالمونديال

عبدالوهاب داود

كل حاجة وعكسها

وائل لطفي

الجميع رابحون

ماجد حبته

ولاية جديدة للرئيس

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو في غزة تنشئ جيلا أقوى من حماس

إصابة صحفيين واستشهاد العشرات جراء قصف الاحتلال مخيم جباليا (صور)

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة