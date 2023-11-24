ضبط كهربائى يدير وكرًا لطباعة وترويج العملات المزورة بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من القبض على كهربائى يدير وكرًا لطبع وترويج العملات المزورة بدائرة مركز شرطة طوخ.

وتم ضبط المتهم وبحوزته كمية من العملات والأجهزة والمعدات والأوراق المستخدمة فى طباعة الأوراق المالية المزورة، وتم التحفظ على المضبوطات.

تفاصيل الواقعة

وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تفيد قيام كهربائي بدائرة مركز شرطة طوخ، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى طباعة عملات محلية مقلدة لترويجها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تمت مداهمة الوكر وألقى القبض على المتهم وبحوزته مبالغ مالية مقلدة وأخرى "مطبوعة ومعدة لتقطيعها"، وكذا الأجهزة والمعدات والأوراق المستخدمة فى طباعة الأوراق المالية المزورة.

بمواجهته اعترف بمزاولة نشاطه الإجرامي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على المضبوطات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

ضبط عاطل وزوجته يروجان الحشيش والهيروين في قليوب

تمكن مكتب مكافحة المخدرات في القليوبية من ضبط عاطل وزوجته لأحدهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة قليوب لقيامهما بالإتجار بالمواد المخدرة "الحشيش والهيروين"، وإعادة تدويرها وخلطها لمضاعفة كمياتها وترويجها على عملائهما.

كانت قد وردت معلومات سرية لمديرية أمن القليوبية تفيد قيام عاطل وزوجته بجلب وترويج الحشيش والهيروين بداثرة مركز شرطة قليوب.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 360 طربة لمخدر الحشيش تزن 36 كيلو جراما و5 كيلو جرامات لمخدر الهيروين و 3 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو و2،250 كيلو جرام لعجينة مخدر الحشيش، وكمية من المواد والخامات والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع وطبنجة، وعدد من الطلقات وسلاح أبيض و2 ميزان حساس.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3،200،000 مليون جنيه تقريبًا، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.