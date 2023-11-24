الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط كهربائى يدير وكرًا لطباعة وترويج العملات المزورة بالقليوبية

ضبط كهربائى
ضبط كهربائى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من القبض على كهربائى يدير وكرًا لطبع وترويج العملات المزورة بدائرة مركز شرطة طوخ.

وتم ضبط المتهم وبحوزته كمية من العملات والأجهزة والمعدات والأوراق المستخدمة فى طباعة الأوراق المالية المزورة، وتم التحفظ على المضبوطات.

تفاصيل الواقعة

وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تفيد قيام كهربائي بدائرة مركز شرطة طوخ، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى طباعة عملات محلية مقلدة لترويجها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تمت مداهمة الوكر وألقى القبض على المتهم وبحوزته مبالغ مالية مقلدة وأخرى "مطبوعة ومعدة لتقطيعها"، وكذا الأجهزة والمعدات والأوراق المستخدمة فى طباعة الأوراق المالية المزورة.

 بمواجهته اعترف بمزاولة نشاطه الإجرامي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على المضبوطات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

 ضبط عاطل وزوجته يروجان الحشيش والهيروين في قليوب

تمكن مكتب مكافحة المخدرات في القليوبية من ضبط عاطل وزوجته لأحدهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة قليوب لقيامهما بالإتجار بالمواد المخدرة "الحشيش والهيروين"، وإعادة تدويرها وخلطها لمضاعفة كمياتها وترويجها على عملائهما.

كانت قد وردت معلومات سرية لمديرية أمن القليوبية تفيد قيام عاطل وزوجته بجلب وترويج الحشيش والهيروين بداثرة مركز شرطة قليوب.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 360 طربة لمخدر الحشيش تزن 36 كيلو جراما و5 كيلو جرامات لمخدر الهيروين و 3 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو و2،250 كيلو جرام لعجينة مخدر الحشيش، وكمية من المواد والخامات والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع وطبنجة، وعدد من الطلقات وسلاح أبيض و2 ميزان حساس.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3،200،000 مليون جنيه تقريبًا، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

عملات مزورة مدينة طوخ امن القليوبية ضبط متهم شرطة طوخ

مواد متعلقة

إزالة 1100 حالة تعدٍ على أراضى الدولة فى القليوبية

مؤتمر جماهيرى لحزب "الحرية المصرى" لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بالقليوبية

حزب الحرية المصري ينظم مؤتمرا حاشدا لتأييد السيسي بالقليوبية

توافد الآلاف من أهالى القليوبية للمشاركة فى مؤتمر دعم الرئيس السيسى

محافظ القليوبية يتفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بشبرا الخيمة

رئيس جامعة بنها يشهد توزيع النظارات الطبية على طلاب مدارس طوخ

رئيس جامعة بنها يستقبل الطلاب الوافدين الفلسطينيين

سقوط المتهمين بسرقة سيارة نقل أموال بالقليوبية فى قبضة الأمن

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر مع الشحات وعاشور فى الأهلى

"الشيطان شاطر وإحنا سمعنا كلامه".. ساقطتان تكشفان تفاصيل استدراج الزبائن

الآن.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

عاجل.. وزير جيش الاحتلال الإسرائيلى: بمجرد انتهاء الهدنة ستقوم الكوماندوز و"شايطيت" بعمليات خاصة

يستقر على تشكيل اللقاء.. كولر يختار قائمة الأهلى لمواجهة ميدياما الغانى اليوم

مسلسلات الدراما واليقظة الذهنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

مصر تتحدث عن نفسها

زيزيت سالم

مسلسلات الدراما واليقظة الذهنية

الحسين عبدالرازق

قل موتوا بغيظكم!

لواء. محسن الفحام

"المزايدون.. وآباء النجاح"

محمد رفعت

مصر فى المواجهة!

جلال حمام

مصر وسيط على قدر المسئولية

خالد حريب

قوافل مصرية..أولها فى رفح وآخرها فى القاهرة

وائل لطفي

خطوة استعد

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء