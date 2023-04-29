السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 5 ملايين جنيه فى القليوبية

حبس متهم
حبس متهم

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس متهم لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها عبر أحد المواقع الإلكترونية بشبكة الإنترنت، وتشغيلها في تجارة قطع غيار السيارات والملابس، واستولى من ضحاياه على 5 ملايين جنيه.

وألقت مباحث القليوبية القبض على متهم  لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها عبر أحد المواقع الإلكترونية بشبكة الإنترنت في محافظة القليوبية، وتشغيلها في تجارة قطع غيار السيارات والملابس، واستولى من ضحاياه على 5 ملايين جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد بقيام أحد الأشخاص، بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة أحد المواقع على شبكة الإنترنت والإعلان من خلاله عن تلقيه أموالا من المواطنين بدعوى استثمارها لهم في مجال تجارة قطع غيار السيارات والملابس مقابل حصولهم على أرباح يومية وشهرية "على خلاف الحقيقة".

تم عرض المعلومات على مدير أمن القليوبية، فتوصلت تحريات مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إلى قيام المتهم بالتحصل على المبالغ المالية عن طريق الدفع ببطاقات الدفع الإلكترونية على الموقع، والتي يتم تحويلها من خلال شركة وساطة إلكترونية لحسابه الشخصي بأحد البنوك أو من خلال تحويل المبلغ من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف.

وكشفت التحريات عن قيام المتهم بالاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 5 ملايين جنيه تقريبًا من ضحاياه تم حصرها من خلال تتبع عمليات الإيداع، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته هاتف محمول وجهاز حاسب آلي وبفحصهما فنيًا تبين احتواءهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامي وتولت النيابة العامة التحقيق.

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