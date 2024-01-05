النيابة تصرح بدفن جثة شاب عثر عليها بمصنع طوب في العياط

صرحت نيابة العياط الجزئية بدفن جثة شاب عثر عليها داخل غرفة بمصنع طوب بالعياط، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

تفاصيل الواقعة

كانت قد عثرت الأجهزة بالجيزة على جثة شاب متوفى داخل غرفة بمصنع طوب بالعياط في ظروف غامضة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بوجود جثة داخل مصنع طوب بالعياط في ظروف غامضة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وعثر على جثة شاب ويقوم رجال المباحث، بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.