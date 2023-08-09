الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرارات النيابة فى مصرع شخصين غرقًا داخل مزرعة بجبل برنشت

مصرع شخصين
مصرع شخصين

طلبت نيابة جنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول مصرع شخصين غرقًا داخل مزرعة بمنطقة جبل برنشت بدائرة مركز شرطة العياط، لكشف ملابسات الواقعة وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت بتشريح الجثث وبيان ما بها من إصابات وإعداد تقرير بذلك، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء، وكذلك فحص علاقات المتوفين بمن حولهم.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة العياط إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق شخصين داخل بئر مياه في مزرعة بمنطقة جبل برنشت بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى.

تم انتشال الجثتين ونقلهما إلى مستشفى العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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