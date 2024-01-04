الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تشريح جثة شاب عثر عليها داخل غرفة بمصنع طوب فى العياط

جثة ارشيفية
جثة ارشيفية

أمرت جهات التحقيق فى الجيزة بتشريح جثة شاب عثر عليها داخل غرفة بمصنع طوب بالعياط، للوقوف على أسباب الوفاة وإعداد تقرير الصفة التشريحية.

كانت قد عثرت الأجهزة بالجيزة على جثة شاب متوفى داخل غرفة بمصنع طوب بالعياط في ظروف غامضة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وجود جثة داخل مصنع طوب بالعياط في ظروف غامضة.

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وعثر على جثة شاب ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

الجيزة تشريح جثة شاب العياط مصنع طوب

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