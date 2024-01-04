الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وقع بالموتوسيكل.. التصريح بدفن جثة شاب توفى غرقًا فى أبوالنمرس

جثة شاب
جثة شاب

أمرت نيابة جنوب الجيزة، اليوم الخميس، بالتصريح بدفن جثة شاب غرق بمياه الرشاح في أبوالنمرس، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشف التقرير الطبي عن أن الشاب غرق إثر إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث، وأفادت التحقيقات الأولية بأن الشاب سقط في مياه الرشاح بالموتوسيكل الخاص به، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة.

كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بغرق أحد الأشخاص فى مياه الرشاح في أبوالنمرس، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا، تم تحديد هويته، تعرض للغرق، وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى لانتشال الجثة.

الحوادث المحاكم امن القاهرة النيابة العامة جهات التحقيق قتل سرقة حكم

الأكثر قراءة

عاجل.. منتجو القصب يستعدون لتوريد المحصول و8 شركات تبدأ الإنتاج

سعر الذهب اليوم في مصر 2024 بالجنيه المصري والدولار للجرام والسبيكة

مليون دولار لسبورتنج لشبونة تنهى وقف القيد بالزمالك

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

مواعيد مباريات اليوم الخميس 4-1-2024 والأهلي والزمالك القادمة والقنوات الناقلة

سعر جرام الفضة اليوم الخميس 4 يناير 2024 في بورصة المعادن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

"الأوقاف الفلسطينية": 21 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان 52 مرة بالحرم الإبراهيمي

فلسطين تثمن المواقف الدولية الرافضة لتهجير مواطنيها

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية