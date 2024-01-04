وقع بالموتوسيكل.. التصريح بدفن جثة شاب توفى غرقًا فى أبوالنمرس

أمرت نيابة جنوب الجيزة، اليوم الخميس، بالتصريح بدفن جثة شاب غرق بمياه الرشاح في أبوالنمرس، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشف التقرير الطبي عن أن الشاب غرق إثر إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث، وأفادت التحقيقات الأولية بأن الشاب سقط في مياه الرشاح بالموتوسيكل الخاص به، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة.

كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بغرق أحد الأشخاص فى مياه الرشاح في أبوالنمرس، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا، تم تحديد هويته، تعرض للغرق، وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى لانتشال الجثة.