الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 5 فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق الخانكة مسطرد بالقليوبية

أرشيفية
أرشيفية

شهد طريق "الخانكة – مسطرد"، بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، حادث تصادم بين 3 سيارات وسقوط إحداها فى ترعة الإسماعيلية، ما أسفر عنه إصابة 5 أشخاص، جرى نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وانتقل رجال المرور وتم رفع السيارات وانتشال السيارة التي سقطت بالترعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

إصابة 5 في حادث تصادم 3 سيارات بطريق الخانكة مسطرد فى القليوبية

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بطريق "الخانكة – مسطرد"، وتعطل الحركة المرورية على الطريق، إثر تصادم بين 3 سيارات وسقوط إحداها في ترعة الإسماعيلية.

على الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 5 أشخاص في الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع السيارات المتسببة في الحادث، وفتح الطريق أمام السيارات مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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