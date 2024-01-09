الثلاثاء 09 يناير 2024
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حوادث

بتبيع مناديل.. اعترافات صادمة للمتهم بسحل ابنته فى وسط البلد

تعذيب طفلة
تعذيب طفلة

تواصل نيابة قصر النيل الجزئية، التحقيق مع المتهم بتعذيب ابنته لإجبارها على التسول واستجداء المارَّة، عقب توجيه تُهم التعذيب، والاتجار في البشر.

واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة، بسبب سوء سلوكها وعدم طاعته قائلا: "مش بتسمع كلامي وكنت بأدبها"، موضحًا أن الغرض هو إجبارها على التسول والاستمرار في استجداء المارة لشراء المناديل الورقية.

ودلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى واقعة تداول فيديو لضرب طفلة بمنطقة قصر النيل، على أن المتهم هو والدها وأجبرها على التسول.

وتعود الواقعة عندما تم تداول مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى، متضمنًا تعدي أحد الأشخاص على طفلة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه (والد المذكورة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق)، وبمواجهته اعترف بتعديه على نجلته لإجبارها على القيام بأعمال التسول، واستجداء المارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولَّت النيابة العامة التحقيق.

نيابة قصر النيل التسول استجداء المار ة المناديل الورقية

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