ضبط المتهم بسرقة سيارة فى الدرب الأحمر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، له معلومات جنائية، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال السرقة من داخل السيارات بأسلوب «المفتاح المصطنع»، وبحوزته 7 مفاتيح مصطنعة، مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة السرقة، وضبط بإرشاده كافة المسروقات بمسكنه.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.