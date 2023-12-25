حملات أمنية لضبط حائزى المخدرات والأسلحة بأسوان ودمياط
وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن أسوان ودمياط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
مديرية أمن أسوان
-ضبط 3 قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم 7،900 كيلو جرام لمخدر الحشيش و4 كيلو جرام لمخدر البانجو كذا ضبط 3 فرد محلى وطلقتين بحوزة 3 متهمين لإثنين منهم معلومات جنائية.
مديرية أمن دمياط
-ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم 7،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش و8،500 كيلو جرام لمخدر البانجو و6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو وكمية من مخدر الهيروين- طبنجة و3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.