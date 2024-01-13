السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عاطل ينتحل صفة موظف خدمة عملاء ويستولي على أموال المودعين في البنوك

حبس
حبس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكتروني. 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية وقد تمكنوا بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية. 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد الأشخاص من مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي (حاصل على دبلوم "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا).. وعثر بحوزته على (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامى).. وبمواجهته اعترف بارتكابه عدد (7) وقائع أخرى بذات الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية جرائم الإستيلاء أموال عملاء البنوك بطاقات الدفع الالكتروني مكافحة جرائم الأموال العامة

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