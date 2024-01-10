"الداخلية" تكشف حقيقة تحرش طالب بـ3 فتيات في كفر الشيخ

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن استغاثة صاحبة الحساب واتهامها طالب إحدى المدارس بالتحرش بابنتها وأخريات، والتعدى عليهن بالضرب حال استقلالهن سيارة "أجرة" ومرورهن من أمام المدرسة.



وأكدت الوزارة أنه تبين عدم صحة الواقعة، وأن الحقيقة تتمثل في أنه بتاريخ 3 يناير الجاري تلقى قسم شرطة أول كفر الشيخ بلاغًا من طالب يفيد بأنه حال خروجه من المدرسة وعبوره الطريق، صدمته سيارة "أجرة" بقيادة سائق، يستقلها بصحبته 3 فتيات، وأسفر ذلك عن حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثاني عليه بالضرب محدثًا إصابته دون أي تدخل من الفتيات مستقلى السيارة.



وفي 4 يناير، تبلغ من طالبة "ابنة صاحبة الحساب" بقيام الطالب بمعاكستها والتعدي عليها بالسب هى وزميلاتها.



وبسؤال سائق السيارة، أيد ما جاء بأقوال الطالب، ونفى حدوث أى تعدٍ على الفتيات مستقلى السيارة صحبته وقت حدوث الواقعة.



وباستدعاء صاحبة الحساب سالفة الذكر ومواجهتها بالتحريات، لم تعلل سبب نشرها الاستغاثة المشار إليها على صفحتها الشخصية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.