دفتر أحوال "الداخلية"|مقتل مرشح للعمودية بالدقهلية وكشف لغز جثة في المنوفية

سجّل دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية، العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية؛ لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون.

"الدستور" يرصد في التقرير التالي أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

غسيل أموال بـ50 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطل له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة سوهاج لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء الأراضى والعقارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا.

مخدرات بـ10 ملايين جنيه في 4 محافظات

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت ضبط تجار المخدرات والسلاح بمحافظات "البحيرة، الشرقية، الإسكندرية، الدقهلية".

أسفرت الحملات عن ضبط 8 متهمين عثر بحوزتهم على مواد مخدرة بقيمة أكثر من 10 ملايين جنيه.

السماح لـ42 مواطنا بالتجنس أجنبيا

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالسماح لـ42 مواطنا، بالتجنس بجنسيات أجنبية.

سرقة شركة في حدائق القبة

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في كشف ملابسات واقعة سرقة أموال من داخل فرع إحدى شركات الاتصالات بحدائق القبة.

سرقة مطرب شعبي في المنيا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة اختطاف مطرب شعبي وسرقة مشغولات ذهبية كانت بحوزته.

مقتل مرشح للعمودية في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصحف بشأن واقعة مقتل أحد المرشحين للعمودية بالدقهلية، فقد تبين أنه بتاريخ 12/10/2023 تبلغ لمركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية من أحد المستشفيات باستقباله جثة أحد المرشحين لعمودية إحدى القرى بدائرة المركز إثر إصابته بطلق ناري.

جثة موظف في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات بلاغ ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية، بغياب زوجها موظف بالمعاش، عن مسكنهما.