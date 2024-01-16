لصان يسرقان سيارة لبيعها خردة فيعثران على 2.7 مليون جنيه بداخلها

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط مالكي ورشة لقطع غيار السيارات - بدائرة قسم شرطة السلام أول لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة سيارة بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وبداخلها مبلغ مالي 2 مليون و700 ألف جنيه، وبحوزتهما جزء من المبلغ المالي– وبعض المتعلقات الشخصية قاما بشرائها من المبلغ المستولى عليه- السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب واقعة سرقة السيارة بأسلوب توصيل الأسلاك بقصد تقطيعها وبيعها قطع غيار، وقررا باكتشافهما المبلغ المالي داخل السيارة عقب ارتكاب الواقعة وقد قاما بتقسيمه فيما بينهما، كما أرشدا عن السيارة المُبلغ بسرقتها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.