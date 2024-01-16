الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عصابة اختلقت سرقة حمولة سيارة شركة أسمدة بالإكراه فى المنيا

متهم
متهم

ضبطت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية، مرتكبى واقعة سرقة حمولة سيارة خاصة بإحدى الشركات بالمنيا بالإكراه وإعادة المسروقات.

تفاصيل الواقعة

 تلقى مركز شرطة سمالوط غرب بمديرية أمن المنيا بلاغا من (مندوبى بإحدى الشركات - كائنة بمحافظة الوادى الجديد)، أنه حال قيامهما بتسليم (50 جركن "سماد" يزن حوالي طن) من منتجات الشركة، لأحد الأشخاص تواصل مع الشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعى وطلب الحمولة المشار إليها.

 وتقابلا معه على الطريق الصحراوى واصطحبهما لإحدى المزارع الكائنة بدائرة المركز، وعقب ذلك قام الآخير بالاشتراك مع آخر بالتعدى على المندوبى بالسب والشتم والضرب دون حدوث إصابات، وإشهار سلاحين ناريين والاستيلاء على السيارة  بحمولتها.

 

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تحديد وضبط مرتكبي الواقعة

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة عاطلين مقيمين بمحافظة المنيا، وبحوزتهما (2 بندقية آلية " المستخدمين فى ارتكاب الواقعة" - 4 خزائن آلية وعدد من الطلقات –  50 جركنا من منتجات الشركة).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، كما أضافا بعدم قيامهما بالإستيلاء على السيارة الخاصة بالمبلغين، حيث كان يقودها شخص ثالث مرافق للمبلغين.

وبمواجهة المجنى عليهما قررا باختلاقهما واقعة الاستيلاء على السيارة لعدم قيام الشركة بخصم قيمة المسروقات من راتبهما، وأضافا أن السيارة محل الواقعة كان يقودها (سائق "بذات الشركة") تم ضبطه وبإرشاده تم إعادة السيارة  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عصابة الطريق الصحراوى شركة أسمدة المنيا مركز شرطة سمالوط مديرية أمن المنيا

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