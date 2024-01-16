استعدادات أمنية لتأمين بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد للرجال فى القاهرة

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير الجارى، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى، إذ يتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

وشكل رجال الأمن والأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقًا أمنية لتأمين فقرات حفل الافتتاح، الذي يشهد فقرات ليزر وعرضًا إفريقيًا، ليمثل البطولة والمنتخبات المشاركة وطابورًا عرضًا للفرق المشاركة.

تأمين كل المباريات وصولًا للنهائي

وتؤمن الفرق الأمنية المجموعة الإفريقية كل المباريات وصولًا للنهائي، مع تأمين دخول الجماهير الذين يقدر عددهم بالآلاف، وخلق أجواء آمنة بالبطولة.

ويواجه متصدر المجموعة الثانية "مجموعة مصر"، وصيف المجموعة الرابعة "مجموعة تونس"، بينما سيلاقى وصيف المجموعة الثانية متصدر المجموعة الرابعة في ربع نهائى البطولة، وحال فوز مصر وتونس في الدور ربع النهائى سيلعب المنتخبان في نصف النهائى.