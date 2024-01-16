الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 1589 مخالفة عدم تركيب "الملصق الإلكتروني"

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

حررت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 1589 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية، بعد قرار وزارة الداخلية بتفعيل العقوبات المقررة قانونًا. 

كما رفعت أجهزة الأمن، 565  سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وضبط 47 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة. 

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سحب 1637 رخصة لعدم تركيب الملصق الالكتروني

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تحرير 713 مخالفة لقائدى دراجات نارية لعدم ارتداء "الخوذة"

يذكر أن العقوبات تشمل الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وفرض غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين وسحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.

تركيب الملصق الإلكترونى الملصق الالكتروني عدم تركيب الملصق الإلكتروني وزارة الداخلية دراجة نارية متروكة

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