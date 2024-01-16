اعترافات فتاة ليل: "ماما بتجيب زباين ليا وليها وبنمارس معاهم الدعارة بفلوس"

“ماما تصطاد الزبائن لها ولي ونقوم بممارسة الرذيلة مع السائقين دون تمييز بمقابل مادي عن كل ليلة حمراء نقضيها مع الزبائنن”، بهذه الاعترافات أدلت فتاة شكلت شبكة لممارسة الدعارة مع السائقين في المنصورة، أمام جهات التحقيق التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقالت الأم أمام جهات التحقيق، إنها تخرج على الطريق لاصطياد الزبائن من راغبي المتعة الحرام، لها ولابنتها وتتفق معه وتقوده إلى وكر الليالي المحرمة لممارسة الرذيلة معها أو مع ابنتها وفقا لرغبته، وذلك عقب الاتفاق على كافة الأمور المادية وذلك في نطاق دائرة المنصورة.

كانت قد وردت معلومات للإدارة العامة لحماية الآداب عن قيام ص. ن 38 عاما، ربة منزل ومقيمة مركز أجا محافظة الدقهلية، وابنتها ن.ف. 22 عاما، مقيمة بمحافظة الغربية محافظة الغربية تفيد قيام المتحرى عنها الأولى بتسهيل الدعارة عن نفسها وعن ابنتها بقيامهما بالاتفاق مع قائدي السيارات على ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط المتهمتين حال تواجدهما بمنطقة المشاية السفلية بنطاق قسم شرطة أول المنصورة.