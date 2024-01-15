دفتر أحوال الداخلية| حقيقة فيديو التحرش بسائح كوري.. وسقوط عصابة تزوير العملات بالقاهرة

سجّل دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية، عدد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية؛ لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون.

"الدستور" يرصد في التقرير التالي أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

فيديو التحرش بسائح كوري في المقابر

أكد مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تعرض سائح "كورى الجنسية" لمحاولة تحرش من قِبل أحد الأشخاص بمنطقة مقابر أثرية "قديم" سبق تداوله عام 2022.

وأوضح المصدر، أنه خلال شهر أبريل 2022 تقدم الكورى المذكور ببلاغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة تضرر خلاله من أحد الأشخاص لمحاولته التحرش به بمنطقة مدافن قايتباى وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة فى حينه "مزدوج الجنسية"

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وصدر ضده حكم بالسجن المشدد 5 سنوات وأنه متواجد حاليًا بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذًا للحكم.

ويأتى ذلك ضمن مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال تزييف الحقائق بإعادة نشر فيديوهات قديمة مجتزئة لترويج الأكاذيب المضللة للنيل من حالة الأمن والإستقرار وهو ما يعيه الشعب المصرى.

ضبط تاجر بانجو وأفيون في أطفيح

نجحت قوات مباحث مركز شرطة أطفيح في القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر البانجو والأفيون.

حملات لغلق المحلات المخالفة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملات تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، بتحرير مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن تحرير 203 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

هارب من 83 سنة سجن في الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية، من ضبط عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس الفيوم مطلوب التنفيذ عليه في 71 حكم مستأنف جزئي، في قضايا تبديد وإيصالات أمانة بإجمالي حبس 83 سنة وكفالات مالية.

ضبط تاجرة مخدرات في كرداسة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضبط ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة كرداسة الجيزة، مطلوب التنفيذ عليها في قضيتي مخدرات والمقضي عليها فيهما بالسجن المؤبد والسجن 7 سنوات وغرامة مالية.

شقيقان يقتلان طالبًا ويصيبان آخر في بسوهاج

أنهى شقيقان حياة طالب طعنًا بسكين، وأصابا ابن خالته بجروح قطعية في مشاجرة بينهم بدائرة مركز أخميم، بسبب تعدي المجني عليهما بالضرب على عمتهما (زوجة عم القتيل)، وإحداث إصابات بها، بسبب خلافات على قطعة أرض ميراث.

عصابة تزوير العملات في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية من ضبط شخصين وسيدة، لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم مبلغ مالي مُقلد وبمناقشتهم أقروا بشرائها من أحد الأشخاص.