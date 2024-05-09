الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وقف المزيد من شحنات الأسلحة وارد.. رفح تُزيد الغضب الأمريكى ضد إسرائيل

الأسلحة الأمريكية
الأسلحة الأمريكية

كشف المسئولون في الإدارة الأمريكية عن نية البيت الأبيض إيقاف المزيد من شحنات الأسلحة التي ترسل إلى إسرائيل، إذا ما استمر الاحتلال في عدوانه الغاشم على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وهو ما يشكل نقطة تحول محورية في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، حيث تعد هذه المرة الأولى التي توقف فيها الولايات المتحدة شحنات أسلحة لإسرائيل.

مخططات أمريكية لوقف المزيد من شحنات الأسلحة الموجهة لإسرائيل

وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن كشف عن المخططات الأمريكية خلال جلسة استماع له في الكونجرس مساء أمس الأربعاء.

وقال "أسوتن" إن إدارة بايدن أوقفت مؤقتًا توريد آلاف القنابل الكبيرة إلى إسرائيل، في معارضة لتحركات واضحة من جانب الإسرائيليين لغزو المدينة.

وأضاف "أوستن"، في جلسة الاستماع: "كنا واضحين للغاية منذ البداية، أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تشن هجومًا كبيرًا على رفح دون حساب وحماية المدنيين الموجودين في ساحة المعركة تلك".

وتابع: "مرة أخرى، أثناء قيامنا بتقييم الوضع، أوقفنا مؤقتًا شحنة واحدة من الذخائر ذات الحمولة العالية"، مضيفًا: "لم نتخذ قرارًا نهائيًا بشأن كيفية المضي قدمًا في تلك الشحنة".

وفي رد على القرار الأمريكي، قال جلعاد إردان، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة ستتوقف عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل، لكنه وصف قرار واشنطن بوقف بعض شحنات الأسلحة بأنه "مخيب للآمال للغاية، ومحبط".

وأضافت الصحيفة أن القرار الأمريكي بتعليق شحنة الذخائر إلى إسرائيل، أثار رد فعل سريع وغاضب من الجمهوريين في الكونجرس، بينما حظى القرار بدعم الديمقراطيين التقدميين، بما في ذلك السيناتور كريس فان هولين.

txt

بعد تعليق إرسال الأسلحة.. أمريكا تندد بتصريحات تحريضية لنائبة إسرائيلية

وقال فان هولين: إنه "يجب أن نستخدم الأدوات المتاحة لنا لتنفيذ أهداف الرئيس وسياسة الولايات المتحدة"، متابعًا: "يجب أن تكون الشراكة طريقًا ذا اتجاهين، وليس شيكًا على بياض في اتجاه واحد".

وأوضح المسئولون الأمريكيون أن التوقف عن إرسال الأسلحة لن يكون المرة الأخيرة، فإذا استمر الهجوم الإسرائيلي على رفح فقد تتأخر شحنات الأسلحة الأخرى التي تمت الموافقة عليها بالفعل، وقد تواجه الشحنات التي تنتظر الموافقة أيضًا عقبات، مثل شحنة معلقة تبلغ 6500 قطعة سلاح، منها ذخائر الهجوم المباشر المشترك، وصواريخ الموت "JDAMs"، التي تحول "القنابل الغبية" ذات السقوط الحر إلى أسلحة موجهة بدقة.

وتوصل تحقيق أجرته الصحيفة البريطانية، هذا الأسبوع، إلى أن صاروخ JDAM أمريكي الصنع قد تم استخدامه في غارة جوية في مارس في جنوب لبنان أدت إلى مقتل سبعة عاملين في مجال الصحة. 

وكشف تحليل الحطام الذي تم العثور عليه في موقع الهجوم عن شظايا قنبلة MPR إسرائيلية تزن 500 رطل (227 كجم)، بالإضافة إلى أجزاء من JDAM التي تربط الذخيرة بنظام التوجيه وبقايا محركها.

ورفضت الإدارة الأمريكية استخدام عبارة "خط أحمر" مرة أخرى، لكنها شددت على أن بايدن كان جادًا عندما أخبر بنيامين نتنياهو، في مكالمة هاتفية في 4 أبريل، أن الهجوم على رفح سيؤدي إلى إعادة تقييم كبيرة للعلاقات.

الامريكية رفح الاسلحة شحنات الإسرائيلية الولايات المتحدة

مواد متعلقة

دونالد +18.. ممثلة أفلام إباحية تكشف ما دار بينها وبين ترامب (صور)

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

تل أبيب تنفجر فى وجه نتنياهو مجددًا.. ومفاوضات الهدنة بالقاهرة كلمة السر

إسرائيل لم تتجاوز الخط الأحمر.. الإدارة الأمريكية تكشف نوايا الاحتلال فى رفح

عاجل| كارثة كبرى تُهدد جيش الاحتلال بعد توقف شحنات الأسلحة الأمريكية

قبل انطلاق مفاوضات الهدنة.. كيف حاول بايدن إصلاح خطايا نتنياهو فى رفح؟

التوصل لنتيجة هذه المرة.. سر التفاؤل الأمريكى بمفاوضات القاهرة لإقرار هدنة فى غزة

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة

الأكثر قراءة

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

سعر الذهب اليوم الخميس 9 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 9 /5 /2024

حالة الطقس اليوم الخميس 9 مايو 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 مايو 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى فى القاهرة لترؤس اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة