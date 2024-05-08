الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

إسرائيل لم تتجاوز الخط الأحمر.. الإدارة الأمريكية تكشف نوايا الاحتلال فى رفح

العلم الإسرائيلي
العلم الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

اعتبر المسئولون الأمريكيون أن احتلال إسرائيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني لم يتجاوز الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس الأمريكي جو بايدن من قبل فيما يتعلق بالعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، والتي قد تؤدي إلى تحول في سياسة الولايات المتحدة تجاه حرب غزة.

لماذا سيطرت إسرائيل على معبر رفح البري وأوقفت العملية العسكرية؟

وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، فإن إدارة "بايدن" كررت مرارًا شكوكها وقلقها من أي غزو بري إسرائيلي لرفح، التي تقع أقصى جنوب قطاع غزة، ويأوى بها أكثر من مليون نازح فلسطيني.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي: إن "عملية كبيرة" في رفح ستضر بالعلاقات الأمريكية- الإسرائيلية.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، السبت الماضي، إن إدارة بايدن أوضحت لإسرائيل أن الطريقة التي تنفذ بها عملية في رفح ستؤثر على السياسة الأمريكية تجاه حرب غزة.

وقال مسئولون أمريكيون إن إدارة بايدن تدرس تعليق شحنات الأسلحة إلى إسرائيل أو فرض شروط على استخدام أنظمة أسلحة أمريكية محددة إذا قامت بعملية كبيرة في رفح.

كما ذكر الموقع الأمريكي لأول مرة أن إدارة بايدن أوقفت الأسبوع الماضي شحنة ذخيرة أمريكية الصنع إلى إسرائيل، وكانت هذه هي المرة الأولى منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، التي توقف فيها الولايات المتحدة شحنة أسلحة كانت متجهة إلى الجيش الإسرائيلي، واعتبر المسئولون الإسرائيليون ذلك بمثابة إشارة تحذير من البيت الأبيض.

وبدأ الجيش الإسرائيلي، الإثنين الماضي، عملية محدودة في شرق رفح واستولى على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بين مصر وغزة، وقبيل العملية، بدأ الجيش الإسرائيلي بإجلاء المدنيين الفلسطينيين من أربعة أحياء في شرق رفح قريبة من المعبر.

وقال مسئولون إسرائيليون وأمريكيون إن العملية عند معبر رفح جاءت بعد مكالمة هاتفية بين بايدن ونتنياهو مساء يوم الإثنين.

وقال مسئول إسرائيلي كبير: "بايدن لم يعبر عن غضبه أو رفضه الاستيلاء الإسرائيلي على معبر رفح خلال المكالمة".

txt

باحثة: الوضع الإنسانى فى رفح الفلسطينية يهدد حياة 1.5 مليون شخص

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إن رسالة بايدن لنتنياهو خلال المكالمة ركزت على معارضته عملية برية كبيرة في رفح، من شأنها أن تعرض حياة العديد من المدنيين للخطر.

وأضاف أن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن العملية في معبر رفح محدودة النطاق والوقت، وتهدف إلى السيطرة الأمنية على القطاع"، لافتًا إلى أن بايدن ونتنياهو لم يصفا الاستيلاء على المعبر بالغزو البري.

وأشار إلى أن بايدن أكد، في اتصاله مع نتنياهو، أن الولايات المتحدة ستتابع العملية للتأكد من أن هذا هو الحال.

وأفاد "كيربي" بأن التركيز الرئيسي للإدارة ينصب على إعادة فتح إسرائيل معبر كرم أبوسالم بين إسرائيل وغزة ومعبر رفح في أقرب وقت ممكن، حتى تتمكن المساعدات التي تشتد الحاجة إليها من التدفق إلى غزة.

وقال مسئولان أمريكيان كبيران إن الإسرائيليين أوضحوا أيضًا أنهم يريدون الاستيلاء على معبر رفح، من أجل الضغط على زعيم حماس يحيى السنوار في محادثات المحتجزين.

وتقول إسرائيل إن معبر رفح موقع استراتيجي لحماس، لأنه يستطيع السيطرة على شاحنات المساعدات القادمة من مصر وجمع الضرائب والإشارة إلى أن الحركة لا تزال حاكمة غزة.

بينما قال المسئولان الأمريكيان إن بايدن لا يرى العملية الإسرائيلية الحالية على أنها "نقطة تحول" في العلاقات مع إسرائيل، لكنهما حذرا من أنه إذا اتسع نطاق الأمر أو خرج عن نطاق السيطرة ودخلت القوات الإسرائيلية إلى مدينة رفح نفسها، فسيكون ذلك بمثابة نقطة الانهيار.

وقال أحد المسئولين الأمريكيين إن بايدن يتعامل مع هذا الأمر بنفس الطريقة التي تعامل بها مع الرد الإسرائيلي ضد الهجوم الإيراني، أي الضغط على إسرائيل حتى لا تفعل ذلك، ثم قبول شيء محدود.

وقال المسئول: "إذا كان هذا هو كل ما سيفعلونه فيمكننا استيعاب ذلك، لكن هناك الكثير من التوتر بشأن الخطوة التالية".

txt

لم يغلق لحظة واحدة.. مراسل "إكسترا نيوز" يرصد الوضع من أمام معبر رفح

معبر رفح الخط الاحمر رفح إسرائيل حرب غزة معبر رفح البري

مواد متعلقة

عاجل| كارثة كبرى تُهدد جيش الاحتلال بعد توقف شحنات الأسلحة الأمريكية

قبل انطلاق مفاوضات الهدنة.. كيف حاول بايدن إصلاح خطايا نتنياهو فى رفح؟

التوصل لنتيجة هذه المرة.. سر التفاؤل الأمريكى بمفاوضات القاهرة لإقرار هدنة فى غزة

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة

صواريخ الموت ومركبات وهاون.. الولايات المتحدة تتحرك لإيقاف شحنات أسلحة جديدة لإسرائيل

حفل ميت جالا.. إطلالات غريبة ومخلوقات غامضة وظهور نادر لنجوم العالم (صور)

حماس تشعل نيران الغضب فى إسرائيل.. وضغوط كبرى على نتنياهو لقبول الهدنة

أعصاير وعواصف قاتلة.. موجة جديدة من تغيرات المناخ تهدد الولايات المتحدة

الأكثر قراءة

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

عاجل| القاهرة الإخبارية: اكتشاف مقبرة جماعية ثالثة فى مجمع الشفاء الطبى

"أوفى" فى امتحان اللغة العربية للأول الثانوى بالجيزة تُثير الجدل.. ومعلم يفجّر مفاجأة

رسميًا.. مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في جميع المحافظات

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الابتدائية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة