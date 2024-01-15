الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 1702 مخالفة فى محطات المترو والقطارات

محطات المترو
محطات المترو

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.

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الأمن الاقتصادي: ضبط 12784 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد

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ضبط 49784 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1702 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.

النقل والمواصلات مخالفة القطارات محطات المترو الامن الاقتصادي

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