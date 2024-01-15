تحرير 1702 مخالفة فى محطات المترو والقطارات

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1702 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.