الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهمين كونا عصابة لتزوير العملات الأجنبية والمحلية بالقاهرة

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس 4 عناصر إجرامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهمهم بتزوير وتقليد العملات الأجنبية والمحلية بالقاهرة، عقب إدلائهم بكافة تفاصيل ارتكاب جرائمهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية من ضبط شخصين وسيدة "لهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم (مبلغ مالى مُقلد) وبمناقشتهم أقروا بشرائها من أحد الأشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه (عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الجيزة) وبحوزته (مبالغ مالية مُقلدة عملات " محلية وأجنبية").

اعترافات المتهمين

وبمواجهته اعترف بتكوينه تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى اصطناع وتقليد العملات المحلية والأجنبية بالإشتراك مع آخر، تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى – عدد 113 فرخ ورق يستخدم فى طباعة العملات المزيفة– جهاز قص ورق – جهاز "كمبيوتر" بمشتملاته – طباعة – ذاكرة وميضية تحوى عدد 4 برامج لطباعة العملات المزيفة – كارنيه منسوب صدوره لإحدى الجهات بأسمه "مزور" – سيارة مستأجرة).

كلمة السر “كارنيه مزور” 

وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال الأخير وأضاف بتحصله على الكارنيه المزور من (شقيق المتهم الأخير "محبوس على ذمة قضية تزوير" لتسهيل انتقاله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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