حجز أخطر تشكيل عصابى تخصص فى تزوير العملات

أمرت النيابة العامة بحجز أخطر تشكيل عصابى تخصص في تزوير العملات ٢٤ ساعة على ذمة استكمال التحريات.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، من ضبط شخصين وسيدة "لهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم (مبلغ مالي مقلد)، وبمناقشتهم أقروا بشرائها من أحد الأشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الجيزة، وبحوزته مبالغ مالية مُقلدة عملات "محلية وأجنبية"، وبمواجهته اعترف بتكوينه تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في اصطناع وتقليد العملات المحلية والأجنبية بالاشتراك مع آخر، تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالي- 113 فرخ ورق يستخدم في طباعة العملات المزيفة- جهاز قص ورق- جهاز "كمبيوتر" بمشتملاته- طباعة- ذاكرة وميضية تحوى عدد 4 برامج لطباعة العملات المزيفة- كارنيه منسوب صدوره لإحدى الجهات باسمه "مزور"- سيارة مستأجرة).