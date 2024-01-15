نزيف الأسفلت.. مصرع سائق وإصابة 17 أخرين في حوادث متفرقة

لم ينقطع نزيف الأسفلت على مدار اليوم، حيث شهدت المحافظات العديد من حوادث المرور التي خلفت ضحايا ومصابين نتيجة أسباب مختلفة من بينها السرعات الزائدة.

وقام رجال المرور بالتدخل الفوري واستدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين الى المستشفيات لإسعافهم، وإجراء المعاينات اللازمة واللازم قانونا.

إصابة 10 مواطنين في طريق الإسماعيلية

شهد طريق مصر الإسماعيلية أمام محطة المترو اتجاه بدر بنطاق محافظة الشرقية، حادث انقلاب سيارة ميكروباص أصيب خلالها 10 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد

إصابة 5 أشخاص في صحراوي الإسماعيلية

أصيب 5 أشخاص بينهم 3 أطفال "طلاب بإحدى مدارس الإسماعيلية"، نتيجة حادث تصادم، وقع قبل قليل أثناء توجههم إلى المدرسة، وتم نقله إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

إصابة شخصين في الصف

أصيب شخصين إثر حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى في الصف، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من مناطق الصف اتجاه مناطق الجنوب، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وفاة سائق في سوهاج

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان سائق في منتصف العشرينات من العُمر، كانت قد انتهت حياته؛ إثر تعرضه لحادث تصادم بين سيارتين نقل وربع نقل، على الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.