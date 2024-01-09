الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

"نزيف الأسفلت".. تفاصيل مصرع وإصابة 31 شخصا في حوادث متفرقة

حادث
حادث

لم ينقطع نزيف الأسفلت على مدار اليوم، حيث شهدت المحافظات العديد من حوادث المرور التي خلفت ضحايا ومصابين نتيجة أسباب مختلفة من بينها السرعات الزائدة.

 

وقام رجال المرور بالتدخل الفوري واستدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لإسعافهم، وإجراء المعاينات اللازمة واللازم قانونا.

مصرع ربة منزل وطفليها في الواحات

شهد طريق الواحات، حادثا مأساويًا فارقت على إثره سيدة وطفليها الحياة ويصارع الزوج الموت، حيث تلقى مفتش مباحث فرقة الواحات، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بالطريق المشار إليه، انتقلت الخدمات المرورية والأمنية إلى محل البلاغ، وتبين اصطدام سيارتين، ما أسفر عن مصرع أم وطفليها وإصابة الزوج واثنين من أبنائه.

إصابة 14 عاملا في الفيوم

أصيب 14 عاملا بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة "صندوق" بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى عند شعار سنورس بعد قرية جرفس باتجاه الفيوم.

مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 أشخاص

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكي أعلى الطريق الأوسطى قبل نفق الاوتوستراد القادم من التجمع.

نزيف الأسفلت مصرع ربة منزل وطفليها في الواحات إصابة 14 عاملا في الفيوم مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 أشخاص الطريق الاوسطي سيارات الإسعاف

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