ضبط 1981 مخالفة مرورية وتنفيذ 181 حكمًا قضائيًا

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 4 قضايا تهريب بضائع، 1981 مخالفة مرورية متنوعة، 22 قضية أمن عام.

ونجحت الحملات في مجال تنفيذ 181 حكما قضائيًا متنوعًا، كما تم ضبط 4 قضايا تزوير مستندات بهدف الهجرة غير الشرعية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.