"الهجرة والجوازات" تواصل استقبال الأجانب الراغبين في استخراج الجوازات وتقنين الأوضاع 

تواصل إدارة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية استقبال عدد كبير من الأجانب؛ الراغبين في استخراج الجوازات وتقنين الأوضاع وإثبات الإقامة والحصول على إذن السفر.

كما يتم استقبال الأجانب الراغبين في الحصول على إقامة للسياحة أو غير السياحة، وجاء ذلك عقب قرار أنه يتعين على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية أو من انتهت فترة إقامتهم بالبلاد سرعة تقنين أوضاعهم، بشرط وجود مستضيف مصري، وسداد مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها، مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 13-3-2024.



يأتي ذلك طبقًا للنموذج المُعد لذلك الغرض بالإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية، ووفقًا لما ورد بالقرار رقم 3326 لسنة 2023 الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.