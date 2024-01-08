الداخلية يهزم الإسماعيلى فى مستهل مشواره بكأس الرابطة

تغلب فريق الداخلية على نظيره الإسماعيلي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب السلام، في إطار الجولة الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية 2024.

وسجل النيجيري تونجي أوموتوشي، هدف الفوز لفريق الداخلية، في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الأول.

وجاءت المباراة قوية في أغلب فتراتها، وشهدت عددًا من الفرص السانحة للتسجيل.

وحصد الداخلية، أول ثلاث نقاط له في المجموعة، بينما يقبع الإسماعيلي في ذيل الترتيب، في المجموعة التي تضم أيضًا كل من إنبي وسيراميكا كليوباترا.

أبرز أحداث المباراة

الدقيقة الخامسة.. تونجي أوموتوشي يسجل هدف التقدم للداخلية في مرمى الإسماعيلي، بعدما تلقي كرة طولية من ركلة حرة غير مباشرة، ليتمكن من استخلاص الكرة من بين مدافعي الإسماعيلي، ويضع الكرة في الشباك.

الدقيقة الحادية عشرة.. الإسماعيلي يهدر فرصة التعادل، بعدما نفذ صالح جمعة، كرة عرضية إلى باسم مرسي، الذي يسدد كرة رأسية، ينقذها محمد مجدي، حارس الداخلية.

الدقيقة 27.. صالح جمعة لاعب الإسماعيلي يرسل كرة عرضية من ناحية اليسار، ليسددها باسم مرسى برأسه وسط متابعة من زميله محمد هاشم، لكن محمد فوزي حارس الداخلية يبعدها لركنية.

الدقيقة 49.. كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الإسماعيلي على رأس ياو أنور الذي سدد كرة بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 52.. تصويبة قوية من يمين منطقة الجزاء لصالح الداخلية عن طريق كريم يحيى تصدى لها حارس المرمى.

الدقيقة 62.. تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الإسماعيلي عن طريق محمود شبراوي لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 77.. محمود حسونة لاعب الداخلية ينال بطاقة صفراء بعد تدخل على لاعب الإسماعيلي.

الدقيقة 80.. بطاقة صفراء على محمود الشبراوي لاعب الإسماعيلي للاعتراض على الحكم.

الدقيقة 83.. كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الإسماعيلي عن طريق عبدالرحمن مجدي لتصل إلى محمود الشبراوي الذي سدد كرة يسارية بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 86.. توقف اللعب بعد إصابة كريم يحيى لاعب الداخلية.

الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.. عبدالرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي، يمر بين عدة لاعبين لفريق الداخلية، لكن فشل في استغلال الفرصة، لتضيع فرصة هدف التعادل.