ضبط مخدرات بـ10 ملايين جنيه في 4 محافظات

شنت الأجهزة الأمنية بوزرة الداخلية حملة أمنية مكبرة تمكنت من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بحوزة عدد من العناصر الإجرامية بقصد الإتجار، قدرت قيمتها المالية بأكثر من 10 ملايين جنيه.

وتم ضبط المواد المخدرة بعد أن أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

وتبين أن المتهمين يتخذوا من دوائر عدد من أقسام ومراكز الشرطة بمحافظات "البحيرة، الشرقية، الإسكندرية، الدقهلية" مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.