حبس "مستريحة المنصورة" بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها

أقرت ربة منزل أمام جهات التحقيق في المنصورة، بالاستيلاء على أموال شخصين والنصب عليهما بدعوى توظيف أموالهما، وأمرت جهة التحقيق بحبسها 4 ايام على ذمة التحقيقات.

وقالت “مستريحة المنصورة” خلال التحقيقات، إنها أوهمت ضحاياها بقدرته على توظيف الأموال مقابل نسبة لكنها لم تف بوعدها وتهربت من رد الأموال لهما.

وتبلغ لمركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من شخصين بالتضرر من ربة منزل- مقيمة بدائرة المركز لقيامها بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية مقابل توظيفها، إلا أنها لم تف بذلك أو ترد المبالغ المستولى عليها