الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

حوادث

حبس "مستريحة المنصورة" بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها

جريدة الدستور

أقرت ربة منزل أمام جهات التحقيق في المنصورة، بالاستيلاء على أموال شخصين والنصب عليهما بدعوى توظيف أموالهما، وأمرت جهة التحقيق بحبسها 4 ايام على ذمة التحقيقات.

استولى على 1.4 مليون جنيه من المواطنين.. سقوط "مستريح سوهاج"

وقالت “مستريحة المنصورة” خلال التحقيقات، إنها أوهمت ضحاياها بقدرته على توظيف الأموال مقابل نسبة لكنها لم تف بوعدها وتهربت من رد الأموال لهما.

وتبلغ لمركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من شخصين بالتضرر من ربة منزل- مقيمة بدائرة المركز لقيامها بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية مقابل توظيفها، إلا أنها لم تف بذلك أو ترد المبالغ المستولى عليها

جهة التحقيق مستريحة المنصورة توظيف الأموال مركز شرطة المنصورة مبالغ مالية

الأكثر قراءة

استقالة رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن

قرار مفاجئ بشأن اجتماع مجلس إدارة الزمالك الليلة

إلعاد كتسير.. محتجز فى غزة يوجّه رسالة صادمة لنتنياهو بعد 94 يومًا من الحرب

حبس "مستريحة المنصورة" بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها

غادة نظيم: أصبت بالسرطان بعد تعرضي لعلاقة سامة منذ 20 عامًا

تأجيل محاكمة المتهم في أحداث سيدي براني لجلسة 4 فبراير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية