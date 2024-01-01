الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استولى على 1.4 مليون جنيه من المواطنين.. سقوط "مستريح سوهاج"

مستريح
مستريح

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط مستريح سوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة السجائر والمواد الغذائية مقابل أرباح.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغات من "بعض المواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج" بتضررهم من "عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج" لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة السجائر والمواد الغذائية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبالفحص تبين صحة الواقعة، وتمكنه من الاستيلاء على مبلغ "1٫400٫000 مليون جنيه" مـن المبلغين، وتوقف عـن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث الأموال العامة مستريح سوهاج النصب والاحتيال جرائم الأموال العامة

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