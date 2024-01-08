الإثنين 08 يناير 2024
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حوادث

بسبب كرسي.. طالبة تستعين بـ4 من زملائها لسحل فتاة في أكتوبر

سحل فتاة
سحل فتاة

أقرت طالبة و4 آخرين بسحل زميلتها في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة الأولى استعانت بهم للانتقام من المجني عليها بسبب خلافات بينهما، وأمرت جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

بسبب أولوية الجلوس.. سحل طالبة على يد زميلتها وآخرين في أكتوبر


وكشف المتهمون أن خلافا نشب بين الطالبة المجني عليها والمتهم الأول بسبب الخلاف على الجلوس داخل مركز تعليمي.

وقالت المجني عليها إن الطالبة وباقي المتهمين قاموا بالتعدي عليها وإصابتها بعد سحلها نظرا لخلاف بين زميلتها بسبب أولوية الجلوس داخل المركز التعليمي.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد كثفت جهودها لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية يظهر خلاله تعدى بعض الأشخاص على فتاة بدائرة قسم أول أكتوبر بالجيزة.

سحل طالبة سحل طالبة في مدينة ٦ اكتوبر جهات التحقيق المجني عليها أجهزة وزارة الداخلية تعدى بعض الأشخاص على فتاة

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