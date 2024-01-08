الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب أولوية الجلوس.. سحل طالبة على يد زميلتها وآخرين في أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي على فتاة وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

جاء في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية يظهر خلاله تعدى بعض الأشخاص على فتاة بدائرة قسم أول أكتوبر بالجيزة.

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وبالفحص وإجراء التحريات تبين أنه بتاريخ 29 نوفمبر الماضي تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر) بأنه حال تواجد كريمته (طالبة مقيمة بذات العنوان "مُصابة بخدوش متفرقة بالجسم") أمام أحد المراكز التعليمية بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر قامت إحدى زميلاتها بذات المركز وآخرين بالتعدي عليها بالسب والشتم وتهديدها بإلحاق الأذى بها إثر مشادة كلامية بينهم بسبب أولوية الجلوس داخل المركز.

وتم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (طالبة و4 أشخاص) وبحوزة أحدهم سلاح أبيض "سكين"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لخلافات بين المجني عليها والمشكو في حقها فقامت بالاستعانة بالأخرين والتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة الأمن بالجيزة وزارة الداخلية قسم شرطة أول أكتوبر التعدي علي فتاة أولوية الجلوس

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