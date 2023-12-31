الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شقيقين بتهمة التعدي على زوج أختهما بسلاح أبيض في أبو النمرس

ضبط شقيقين
ضبط شقيقين

ألقت أجهزة الأمن في الجيزة اليوم السبت، القبض على شقيقين متهمين بالتعدي على زوج أختهما بسلاح أبيض وإحداث إصابته بجٌروح في أنحاء متفرقة من جسده في منطقة أبوالنمرس.

البداية، كانت بوصول محامِ يُدعى “محمد”، 40 عامًا، مُصابًا بطعنات إلى المستشفى، وبإخطار الشرطة لإجراء التحريات اللازمة تبينّ إحداث الإصابات التي لحقت به جراء تعدي شقيقي زوجته عليه بأسلحة بيضاء.

وبعد القبض على المتهمين، اعترفا بارتكاب الواقعة وأفادا بأن أختهما اتصلت عليهما للاستغاثة من زوجها وتعديه عليها بالضرب، وفور حضورهما تعديا على الزوج بالضرب.

وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت عرض المجني عليه على الطب الشرعي لبيان سبب إصابته وكيفية حدوثها.

اجهزة الامن القبض شقيقان بسلاح أبيض أنحاء متفرقة

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