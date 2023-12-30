الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دفتر أحوال وزارة الداخلية| لغز مقتل صحفى البحر الأحمر.. وضبط سلاح ومخدرات بـ122 مليون جنيه

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

سجّل دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية؛ لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون.

"الدستور" يرصد في التقرير التالي أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

مقتل صحفي في البحر الأحمر

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلًا صحة الادعاءات التى تم تداولها على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقتل أحد الصحفيين بمحافظة البحر الأحمر عقب نشره مقطع فيديو يدعى خلاله تحصله على مستندات تفيد تملك والدة قرينة رئيس إحدى الدول فيلا بمحافظة البحر الأحمر.

التنقيب عن الآثار في بولاق

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، من ضبط 4 أشخاص بالجيزة؛ لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل حظيرة مواشٍ ببولاق الدكرور. 

مصرع لص في السلام

لقي لص مصرعه، وألقي القبض على 2 من شركائه، بعد محاولتهم سرقة محول كهرباء بالقاهرة.

مقتل سائق في الغربية

أطلق 4 متهمين النيران على سائق بمحافظة  الغربية فسقط قتيلًا، وأفادت التحريات، بأن المتهمين نفذوا الجريمة بسبب خلافات سابقة مع المجني عليه.

سلاح ومخدرات في المحافظات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية ومديريات أمن القاهرة، وأسيوط، والمنوفية، والشرقية، والغربية، من ضبط عدة قضايا اتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة.

مخدرات وسلاح بـ122 مليون جنيه

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وكذا قيامهم بجلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 122 مليون جنيه.

دفتر أحوال وزارة الداخلية النجاحات الأمنية مقتل صحفي في البحر الأحمر نفى مصدر أمني التنقيب عن الأثار في بولاق مصرع لص في السلام مخدرات وسلاح بـ122 مليون جنيه

الأكثر قراءة

عاجل.. كيف تريد أن يذكرك التاريخ؟.. صحفى يفاجئ نتنياهو بهذا السؤال على الهواء (فيديو)

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طولكرم

جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى: حصار أزمة الدولار.. وبدء تراجع أسعار السلع

منها السكر.. قائمة أسعار السلع الغذائية فى مصر الآن بعد تحديد سلع استرشادية

مصدر أمنى ينفى مقتل صحفى بالبحر الأحمر عقب نشره مستندات تخص رئيس إحدى الدول

عاجل.. مذبحة حرية الرأى.. الغرب يُطارد رافضى العدوان على غزة.. ويهود بين الضحايا!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر

أحمد الصغير

نحو قراءة واقعية لنتائج الانتخابات الرئاسية..!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ85 للعدوان.. الاحتلال يوسع دائرة القصف فى وسط وجنوب قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على شاب ويعتقل آخر فى نابلس

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة