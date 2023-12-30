دفتر أحوال وزارة الداخلية| لغز مقتل صحفى البحر الأحمر.. وضبط سلاح ومخدرات بـ122 مليون جنيه

سجّل دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية؛ لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون.

"الدستور" يرصد في التقرير التالي أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

مقتل صحفي في البحر الأحمر

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلًا صحة الادعاءات التى تم تداولها على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقتل أحد الصحفيين بمحافظة البحر الأحمر عقب نشره مقطع فيديو يدعى خلاله تحصله على مستندات تفيد تملك والدة قرينة رئيس إحدى الدول فيلا بمحافظة البحر الأحمر.

التنقيب عن الآثار في بولاق

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، من ضبط 4 أشخاص بالجيزة؛ لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل حظيرة مواشٍ ببولاق الدكرور.

مصرع لص في السلام

لقي لص مصرعه، وألقي القبض على 2 من شركائه، بعد محاولتهم سرقة محول كهرباء بالقاهرة.

مقتل سائق في الغربية

أطلق 4 متهمين النيران على سائق بمحافظة الغربية فسقط قتيلًا، وأفادت التحريات، بأن المتهمين نفذوا الجريمة بسبب خلافات سابقة مع المجني عليه.

سلاح ومخدرات في المحافظات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية ومديريات أمن القاهرة، وأسيوط، والمنوفية، والشرقية، والغربية، من ضبط عدة قضايا اتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة.

مخدرات وسلاح بـ122 مليون جنيه

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وكذا قيامهم بجلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 122 مليون جنيه.