دفتر أحوال وزارة الداخلية: ضبط خط الخانكة.. وغسيل أموال بـ150 مليون جنيه

سجّل دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية، العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية؛ لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون.

"الدستور" ترصد في التقرير التالي أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

عنصر جنائي في الخانكة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص حاملًا سلاحًا ناريًا مصحوبًا بتعليقات متضمنة، قيام ذلك الشخص بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية.

150 مليون جنيه غسيل أموال

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شريك بإحدى شركات الاستثمار العقارى، سبق اتهامه والحكم عليه فى 91 قضية "نصب، شيك دون رصيد، مبانى، تبديد" مقيم بمحافظة القاهرة)؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالأبراج المملوكة له "على خلاف الحقيقة".

حملات الأمن العام

وتمكنت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 253 قضية مخدرات، 133 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 8 آلاف حكم قضائي متنوع وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

مستريح السجائر

تمكنت مباحث الأموال العامة لمنطقة جنوب الصعيد من ضبط عامل بدائرة قسم شرطة مدينة طهطا، بتهمة الاستيلاء على مبلغ مليون و400 ألف جنيه من 3 أشخاص، بدعوى توظيفها لهم في مجال تجارة «السجائر» مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده معهم ولم يرد لهم أصل المبالغ المالية.

عصابة مدينة بدر

بينما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلَين لأحدهما معلومات جنائية، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب التسلق مقيمان بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة.

مقتل شاب في مشاجرة بالخانكة

ولقى شاب مصرعه، وألقى القبض على 8 آخرين فى مشاجرة بالرصاص بمنطقة الخانكة.

وتلقى مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، بلاغا بحدوث مشاجرة بقرية عرب العيايدة بدائرة المركز.